Ankara Kent Konseyi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İdlib'deki saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Geride kalan tüm 83 milyona sabırlar diliyorum ama sabırdan öte 83 milyonun bu ülkenin birliği, barışı, demokrasisi ve cumhuriyeti için sağı ve solu bir kenara bırakıp, birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ankara Kent Konseyi'nin 3. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı öncesi İdlib'te şehit düşen askerler ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu.

CHP'li Kaya, toplantının açılışında, İdlib'deki saldırı nedeniyle genel kurul formatının değiştirilerek, şehitler ve gaziler ile orada mücadele eden asker için birlik ve beraberlik duygusu oluşturmasından dolayı Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalan tüm 83 milyona sabırlar diliyorum ama sabırdan öte 83 milyonun bu ülkenin birliği, barışı, demokrasisi ve cumhuriyeti için sağı ve solu bir kenara bırakıp, birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Artık Türkiye siyasetinde sağcılar ve solcuların olmadığına işaret eden Kaya, "Artık Türkiye sevdalıları, emekten, demokrasiden, cumhuriyetten yana olanlar ve varsa eğer bunun karşısında olanlar var. Onun için biz 21'inci yüzyılın dünyasında ve Türkiyesinde artık geçmişten geleceğe tüm değerlerimizi taşımamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyinin başkentin değerlerinin resmedildiği logosuna dikkati çeken Kaya, "Kent konseyleri öyle bir ruhla kurulmalı ki bu konseyde çocuktan kadına, gençten yaşlısına ve farklı fikirlerden insanlara kucak açmalıdır." dedi.

Birlikte üretildiğinde Ankara'nın kazanacağını ve bunun Türkiye'nin kazanacağı anlamına geldiğini belirten Kaya, Ankara'ya sahip çıkılması gerektiğini ve kente yapılması gerekenleri dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siteleri yeniden üretim alanına döndürmek lazım. Ankara'nın dört bir yanını gerçekten toplu ulaşım araçlarıyla donatmak lazım. Bunların tümü için Ankara'daki kamu bankalarını İstanbul'a götürmemek lazım. Ticaretin merkezi, ahiliğin merkezi, Anadolu'nun merkezi, Hacı Bayramı Veli'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, organize sanayilerindeki o büyüme ve kucaklama duygusunu gelin İstanbul'a göndermeyelim. Merkez Bankasının İstanbul'a gidişine hep beraber 'dur' diyelim. Kamu Bankalarının İstanbul merkezli oluşuna 'dur' diyelim. Ankara'ya burada yaşayan köylüsüyle, kentlisiyle kucak açalım."

"Ankara 83 milyonluk enerji çıkaran bir iradenin merkezi"

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Ankara'nın yokluğun içinde var olma iradesinin ete kemiğe büründürülmüş bir şehrin adıyken, fakirin fukaranın, yokluğa mihmandarlık ederek, buradan 83 milyonluk enerji çıkaran bir iradenin merkezi olduğunu söyledi.

Bu millete mihmandarlık edecek şehirler inşa edilmesinin önemini vurgulayan Ağıralioğlu, "Elimizden geldiği kadar yaşanabilir bir Türkiye idealinin mihmandarı olacak bir şehrin inşasında biz de varız." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Türkiye'nin en fazla katılımlı ve temsil düzeyi çok yüksek olan bir kent konseyi oluşturduklarını söyledi.

Genel kurulu üzgün bir havada yaptıklarını belirten Yavaş, İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Hayat gibi kent olmanın da gereğinin "hep birlikte üzülmek ve sevinmek" olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Ancak öyle kent olacağız. Yoksa sadece akşam eve gidilen, sabah işe gelinen kent olmak, o zaman adı 'gri kent' olur." dedi.

Bu nedenle harcamalarını ve bütçelerini şeffaf ve saydam bir yönetim anlayışıyla yaptıklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Ortak aklı oluşturduk. Ortak aklı oluştururken sadece kent konseyinde değil belirli konularda üniversiteleri, meslek odalarını davet ederek onların da görüşlerini alarak çalışmalarımıza devam ettik. Hesap verilebilirlik kavramı üzerinde 100 günlük, 200 günlük yaptığımız harcamaları ve bir yılda yaptığımız bütün faaliyetleri önümüzdeki günlerde bedelleriyle birlikte halka hesap verme suretiyle açıklayacağız."

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından da taleplerin alınabileceği mobil uygulama çalışması yaptıklarını anlatan Yavaş, 500'e yakın STK ile 2 bine yakın gönüllünün kendileri için çalıştıklarını belirtti.

Yavaş, Ankara için sözü olan herkesi, konuşmaya, sözünü söylemeye ve yönetime katılmaya davet etti.

Toplantıya ev sahipliği yapan ATO Başkanı Gürsel Baran da İdlib'teki saldırıda şehit düşen askerleri anarak, Kent Konseyi kapsamında birlik ve beraberlik gösteren AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik ruhunun tüm Türkiye'ye sirayet etmesinin önemine vurgu yapan Baran, "Hepimizin başı sağolsun. Dünyadaki en maliyetli coğrafyadayız. Bunlara hazır olmalıyız. 40 yıldır, dünyanın en maliyetli coğrafyasında, en azgın terör örgütleriyle mücadele eden ve dimdik bugüne kadar gelen bir ülkeyiz. Bu bize has bir özellik. Dünyada bunu başarabilecek bir başka ülke yoktur. Bu ülkeyi yönetmek, vatandaş olmak, polis olmak da çok zordur. Problemli bir coğrafyada mücadele veriyoruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ankara Kent Konseyi'nin faaliyetleri, çalışma grupları ve yapacaklarına ilişkin bilgi verdi.

İdlib'teki saldırının ardından tüm yurda ateş düştüğünü dile getiren Yılmaz, genel kurulu, şehitleri anmak ve onların ruhlarına saygı amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda İyi Parti Genel Sekreteri Ufuk Poyraz, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da birer konuşma yaptı.