Üye Girişi
Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

10.07.2021 16:48

Ankara Kent Konseyi (AKK) 4. Olağan Genel Kurulunda 1153 kişinin oy kullandığı seçimde, 6'ya karşı 1147 oy ile Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) 4. Olağan Genel Kurulunda 1153 kişinin oy kullandığı seçimde, 6'ya karşı 1147 oy ile Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan AKK 4. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin başkanlığında divan başkanlığının oluşturulmasıyla başladı.

AKK Yürütme Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Dönem Başkanı İsmail Kumru, Türkiye Kent Konseyi Birliğinin Temsilcisi Nuray Akçasoy, bazı illerin kent konseyi başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, AKK'nin kurulmasının kanuni zorunluluk değil yönetim anlayışlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Yavaş, "Ankaralıların Kent Konseyini tanımadığını, önceki Kent Konseyi deneyimlerinin katılımcılıktan çok uzak olduğunu biliyorduk. Ancak tüm zorluklara rağmen Kent Konseyinin, Ankara için ortak aklın oluşacağı bir platform olacağına inanıyorduk." dedi.

"Başarılarınızla gurur duyuyorum"

Kent konseyleri arasında AKK'nin Türkiye'de en fazla üyeye sahip olduğunu dile getiren Yavaş, şöyle devam etti:

"ABB Başkanı ve Kent Konseyinin bir üyesi olarak, başarılarınızla gurur duyuyorum. Kent Konseyi kavramını bilmeyen, anlamayanların yersiz itirazlarının moralinizi bozmaması gerektiğini altını çizerek ifade ediyorum."

Kent Konseyleriyle ilgili şu andaki mevcut yapıya bir itirazı olduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti:

"İtirazım şudur, 'Kent Konseylerinin mutlaka bir yaptırımı olması lazım.' Yani burada alınan kararların belediye tarafından uygulanma zorunluluğu olması lazım. Bu bir eksiktir. Neye kalıyor? Bir belediye başkanının kendi takdirine kalıyor, son derece yanlıştır. Benim birlikte yönetme arzum ve sizin aklınıza ihtiyacım olmasaydı, Kent Konseyinin yaptığı önerilerin hiçbirisini Belediye Meclisine götüremezdim. Bunun için de sizlerin bir araya gelmesini, Ankara için çalışmasını çok çok değerli buluyorum.

Buradaki samimiyetimiz olmasaydı, burada alınan kararların hiçbir müeyyidesi olmadığı için Belediye Meclisimizden hiçbirisi geçmeyecekti. Bu yüzden yaptığınız çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yani 10 bin kişi de toplansanız belediye başkanının ortak çalışmaya niyeti yok ise hiçbirinin hükmü yoktur."

Mevzuata itiraz edenlerin gelen davetlere de icabet etmesini beklediğini aktaran Yavaş, "Ya da bu itirazlar boş mazeretlerle değil, bizden önce çağrılmadıkları zaman da her şeyde mahkemeye başvurdukları gibi burada da mahkemeye başvurmalarını beklerdim." değerlendirmesinde bulundu.

"İlgili kurumlara, partilere ve kişilere anlatmaya çalıştık"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da kentin bir karşılaşma ve uzlaşma alanı olduğunu ifade ederek, kentte yapılacak hizmetlerin siyasi ve etnik görüşlere bakılmadan hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kent Konseyinden özel bir davet almadan, hukukun gücü ile toplantıya katıldıklarına dikkati çeken Candan, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'na Mimarlar Odasının davet edilmemesini, unutulmuş olarak ifade edilmesini ve bütün örgütlerimizin davet edilmemesini anlayamadık. Katılım ve kent savunması dediğinizde unutulmayacak ilk örgütlerden birisidir TMMOB. Bu unutulmayı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz bunu hemen yargıya taşımadık. İlgili kurumlara, partilere ve kişilere anlatmaya çalıştık, olmayınca yargıya taşıdık. Sonuç itibarıyla yargı karar verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bize bir yazı yazdı. 'Açtığınız dava sonucunda Kent Konseyi Genel Kurulu iptal edilmiştir. Şu gün, şu saatte toplantı yapılacaktır. Detaylar internet sayfamızdadır.' Dolayısıyla biz ona istinaden buradayız. Herhangi bir Yürütme Kurulu'na aday olmayacağız. Lakin bütün çalışma gruplarında aktif olarak çalışacağız."

Halil İbrahim Yılmaz yeniden başkan seçildi

Genel Kurul'da, 1153 delegenin katılımıyla yapılan oylamada, Halil İbrahim Yılmaz 6'ya karşı 1147 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Delegeler arasından yapılan oylamada, AKK Onur Kurulu üyeliklerine ise Ankara'nın eski belediye başkanları Mustafa Tuna ve Murat Karayalçın ile yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ruşen Keleş uygun görüldü.

"6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir"

AKK Başkanlığına yeniden seçilen Yılmaz, katılımcılara teşekkür ederek, Başkan Yavaş'ın çağrısıyla 233 adanmış ile Kent Konseyi hikayesinin başladığını ifade etti.

Yılmaz, 6 milyon Ankaralının sesi olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, konseyin kutuplaşma ve kamplaşma söylemlerinin üretildiği merkezlerin dışında olduğuna işaret etti.

Ankara'nın, kadına seçme ve seçilme hakkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyadan önce verildiği bir kent unvanı taşıdığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kentteki kadınlar, kooperatifler, engelliler, erkekler ve gençlik savunamaz, sadece ben savunabilirim. Hayır böyle bir şey yok. 6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir. Her birinin sesi bizim için kutsaldır. Toplumdaki bu sınıflandırmaya karşı itirazın adıdır Ankara Kent Konseyi. Ankara, liyakatin vasatı yeneceğinin adıdır. Ankara Kent Konseyi kamu kaynaklarının harcanmasına kapalıdır. Kent Konseyi yeni bir hiyerarşi, tepeden inme yeri değildir. Kent Konseyi sadece birbirini tanıyan akraba topluluğu değildir. Kent Konseyi kentsel sorunların tartışılacağı yerdir. Kent Konseyi müzakeresiz itirazın, şöhret aramanın yeri değildir. Polatlı'daki çiftçinin soğanıyla ilgili, Akyurt'taki muhtarın ve Nallıhan'da kadın kooperatifi işleten bir hanımefendinin koyacağı irade, kentteki bir odanın koyacağı iradeden eksik değildir."

Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adil Kullanım Kotası, Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu 23:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annesine güzel haberi verdi! 7 yıl önce kaybolan kızı teslim oldu 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi 21:09 Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü         
23:05
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var         
20:59
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor         
18:44
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 23:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Kent Konseyi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement