Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Ankara'daki vaka artışını değerlendirdi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın Türkiye'deki Covid-19 vaka artışında lider olmasının şehirde yaşayan herkese büyük sorumluluk yüklediğini belirterek, "Ankara Türkiye'nin yönetim yeri olması nedeniyle başkentimiz. Pandemi ile gelecek liderliğe bu şehrin ihtiyacı yok. Sadece kendimiz için değil, kentimiz için de temizlik, maske ve mesafeyi unutmayalım. Aynı bilinci ve sorumluluğu paylaşalım" dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'daki vaka sayılarının artmasına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, pandeminin tüm dünyayı daha önce deneyimlemediği bir sürecin içine çektiğini belirtti. İş hayatından sosyalleşme pratiklerine kadar her alanda yaşamı salgına uygun şartlarına göre güncellemenin öneminden bahseden Yılmaz, "Korona virüs ile mücadele ederken aynı zamanda onunla beraber yaşamaya öğreniyoruz. Temizlik, maske ve mesafe bu mücadeledeki en güçlü silahımız" diye konuştu.

Küresel olarak yaşanan salgının etkisiyle var olan yaşama biçimlerindeki eksikliklerin görünür hale geldiğini söyleyen Yılmaz, kentler hızla betonlaşırken doğaya ve insana verilen zararın görmezden gelindiğini dile getirdi. Kent Konseyi olarak daha sağlıklı bir kent yaşamı için gereken şartların sağlanması adına araştırmalar yaparak, sürdürülebilir çözümler ürettiklerini söyleyen Yılmaz, "Sağlıklı bir hayat için gereken koşulların sağlanması adına atılacak adımları tespit ederek uygulanması için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Öncü ve örnek olmaya mecburuz"

Başkent Ankara'nın vaka sayısında değil, pandemi ile mücadelede önde olması gerektiğine değinen Yılmaz, "Türkiye'nin en eğitimli kenti, virüsle mücadelenin örnek alınacak şehri olmalı. 6 milyon tek yürek olarak bu sorumluluğu birbirimize hatırlatmalıyız. Milli mücadelenin karargahı, pandemi ile mücadelede geri kalamaz. Öncü ve örnek olmaya mecburuz" dedi.

Yılmaz, korona virüs sebebiyle verilen kayıpların son derece üzücü olduğunu, süreçten çıkarılan dersler ile daha yaşanılabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hayatının inşa edilebileceğini kaydetti. Pandeminin birlik olarak aşabilecek bir süreç olduğunu söyleyen Yılmaz, "Salgının sona ermesi, bireylerin ve kurumların üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesine bağlı. Bu şartlar yerine getirildiğinde sağlıklı ve mutlu günler fazla uzak olmayacaktır" dedi.

Süreç boyunca canla başla çalışarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, "Yeminleri uğruna can veren sağlık çalışanlarının hatıralarını sonsuz kılacak eserler yaparak, onların özverili ruhlarını gelecek nesillere aktarmalıyız" diye konuştu. - ANKARA