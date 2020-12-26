Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması

26.12.2020 11:39
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması, System.String[]

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "101 sene önce milli mücadele için toplumun her kesimini bir araya getiren 27 Aralık coşkusunu bugün Ankara'yı dünya başkenti yapmak için yaşatıyoruz.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "101 sene önce milli mücadele için toplumun her kesimini bir araya getiren 27 Aralık coşkusunu bugün Ankara'yı dünya başkenti yapmak için yaşatıyoruz. 101. yılında da 'İyi ki geldin.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle başlayan sürecin şehrin ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"101 sene önce milli mücadele için toplumun her kesimini bir araya getiren 27 Aralık coşkusunu bugün Ankara'yı dünya başkenti yapmak için yaşatıyoruz. 101. yılında da 'İyi ki geldin' diyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinin ardından illerden gelecek temsilcileri güvenli bir bölgede toplamak için Ankara'ya geldi. İşte bu kritik eşikte geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Mustafa Kemal Paşa ve milletin temsilcilerine maddi ve manevi her türlü desteği vermek için kucak açtı."

Ankara'nın binlerce yıllık tarihinden getirdiği sorumluluğuyla milli mücadelenin karargahı olmayı hak ettiğini anlatan Yılmaz, Ankaralıların Atatürk'ü Çankaya ve Dikmen tepelerinde, güzel sesli hafızların ezan ve salatlarıyla, at ve kağnılarla gelen binlerce kişi ve seymen alaylarıyla karşıladığını hatırlattı.

Hititlerden Roma'ya, Galatlardan Selçuklulara köklü tarih ve kültürel birikimini, Ahilerin ahlak, terbiye, gelenek ve görenekleriyle birleştirmiş eşsiz ve özel bir şehir olan Ankara'nın, Atatürk'ün kararıyla milli mücadelenin karargahı olduğunu ifade eden Yılmaz, Anadolu'nun ortasında kendi kaderine terkedilmiş, unutulmuş bozkır şehrinde bir milletin yeniden var oluş destanının yazıldığını vurguladı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümünü geçen sene AKK öncülüğünde toplumun her kesiminden geniş katılımlı bir organizasyonla bayram havasında kutlandıklarını anımsatan Yılmaz, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle meydan ve caddelerde kutlama yapamadıklarını belirtti.

Ankara Kent Konseyi bileşenlerinden organize sanayi bölgelerinin katkılarıyla Atatürk'ün gelişinin 101. yılında Genelkurmay kavşağına "Anıt" kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ankara'nın tarihinde hiçbir olay ve hiçbir hareket, Atatürk'ün 27 Aralık günü Ankara'ya gelişinde yaşananlar kadar milletin içinden, kalbinden, ruhundan doğmamıştır. Ankaralıların bayramı olan 27 Aralık gününü salgın bittiğinde en güzel şekilde yeniden kutlamak istiyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Kent Konseyi, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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