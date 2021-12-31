Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "2022 yılının, edindiğimiz tüm deneyimlerin ışığında kendimiz, ailemiz ve şehrimiz için katılımcılığın en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin gölgesinde geçen bir yılın geride kaldığını belirtti.

Ekonomileri yavaşlatan, tedarik zincirlerini sekteye uğratan salgın sürecinin, birçok alanda değişimin de tetikleyicisi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Salgınla mücadele süreci ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız çevre felaketleri bizlere dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini öğretirken, içinde bulunduğumuz küreye sahip çıkmamız gerektiğini de hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Ankara'yı güzelleştirmek için yeni yılda da çalışmalarını ortak akılla yürüteceklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu dünyada yaşama şansı bahşedilen insanlar olarak, bir tek dünyamız var ve bugünü hakkıyla yaşamak, çocuklarımız ve dünyamızın geleceğini iyileştirmek, yuvamız olan şehrimizi güzelleştirmek adına yapacağımız çok şey var. 2022 yılının edindiğimiz tüm deneyimlerin ışığında kendimiz, ailemiz ve şehrimiz için katılımcılığın en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğimiz, dayanışmanın gücünü her zaman hissedeceğimiz, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız için ortak çalışmalara ve projelere imza atacağımız, havamızın ve suyumuzun kıymetini bileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yeni yıl diliyorum."