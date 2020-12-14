Ankara Kent Konseyi Başkent ekonomisinin süper ligini buluşturdu - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Başkent ekonomisinin süper ligini buluşturdu

14.12.2020 11:48
Ankara Kent Konseyi Başkent ekonomisinin süper ligini buluşturdu, System.String[]

Ankara Kent Konseyi (AKK), 'Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), 'Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. AKK Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu tarafından zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantı, başkent ekonomisinin süper ligini bir araya getirdi. Ankara sanayisi ile ticaretine yönelik proje ve fikirlerin masaya yatırıldığı toplantıda AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi'nin başkent ekonomisinin canlanması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu'nun ev sahipliğinde Ankara'da faaliyet gösteren sanayi ve ticaret sektör temsilcileri sanal ortamda bir araya gelerek, pandemi sürecinde kent ekonomisinin geleceğini masaya yatırdı.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen 'Pandemi Döneminde Ankara'da Sanayi ve Ticaret Değerlendirme Toplantısı'na; Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı Orhan Aydın, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"HES koduyla firmalar açılmalı"

Pandemi döneminde sanayi ve ticaret sektörlerinde yaşanan sorunların neden olduğu ekonomik daralmayı en az zararla atlatmak için çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, kısıtlamalar nedeniyle kapanan firmaların sadece gel-al ya da paket servisle çalıştığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoğu işletmenin pandeminin hızla yayılmasına engel olmak için geçici olarak faaliyeti durduruldu. Kira ve diğer giderleri devam eden işletmeler ciro yapamadığı için büyük sıkıntılara maruz kaldı. Ben HES koduyla bu firmalarımızın açılmasını talep ediyorum. Devletimiz kuralları koysun, yapılması gereken her şeyi yapalım. Maske, masalar arası mesafe, ateş ölçümü dahil her şeye uyalım. Bu kurallara uymayanları ağır şekilde cezalandıralım ama lütfen 15 bini aşkın işletmenin kapısına kilit vurmak zorunda bırakmayalım. Lütfen destek verelim, HES koduyla bu firmalarımızı açalım."

Ankara Kent Konseyi'nden sektör temsilcilerine iş birliği çağrısı

Türkiye'nin bütün pazarlara yakın olması sebebiyle lojistik açıdan çok büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, "Altyapımızı güçlendirmemiz lazım. Ankara'da yabacı yatırım yok denecek kadar az. Ankara'yı yatırım açısından cazip hale getirmemiz şart. Başkent'te bir üretim ve kalite kültürü var. Üretici yüzümüzü dünyaya duyurmalıyız" dedi.

Başkent ekonomisinin süper ligini bir araya getirerek tüm tarafların görüş ve önerilerini dinlemenin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şöyle konuştu:

"Kentin asıl kahramanları üreticiler ve üretime katkı sunanlar. Pandemi sürecinde birbirimizi daha çok dinledik, birbirimizden daha çok öğrendik ve ön yargılar azaldı. Yeni bir motivasyon ve başarı hikayeleri gerekiyor. Yaşadığımız pandemi tecrübesinden sonra sizlerin tecrübe ve işe bağlılık kültürünüzle ve oluşturacağınız yeni hikayelerle iş birliği içinde çalışmaya hazırız." - ANKARA

Ankara Kent Konseyi Başkent ekonomisinin süper ligini buluşturdu

Kent Konseyi, Ticaret, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi Başkent ekonomisinin süper ligini buluşturdu - Son Dakika


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