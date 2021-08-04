Ankara Kent Konseyi "İklim Değişikliği ve Çevre Meclisi" kuracak

Ankara Kent Konseyi (AKK), "İklim Değişikliği ve Çevre Meclisi" kurulmasını kararlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AKK, Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları başta olmak üzere iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin görüşüldüğü "İklim Krizi Kaynaklı Afetler ve Orman Yangınları" toplantısını düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin mesai gözetmeksizin orman yangınlarına müdahale etmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Küresel iklim değişiklerinin son 30 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldığını, dünyanın dört bir tarafında küresel ısınmaya bağlı felaketlerin yaşandığını ve benzer afetlerin Türkiye'de de olduğunu ifade eden Yılmaz, başkentte İklim Değişikliği ve Çevre Meclisi'nin kurulmasını kararlaştırdıklarını duyurdu.

Türkiye'de son 90 yılda binin üzerinde vatandaşın sel ve heyelandan yaşamını yitirdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkent olarak, yanan bölgelerdeki arkadaşlarımıza sadece kıyafet ve sosyal yardım göndermek yerine, oradaki ormanların tekrar canlanması için neler yapmalıyız hangi sorumlukları almalıyız, bu soruların cevabını arıyoruz. Manavgat Belediye Başkanı orada ağlarken bizim gülme lüksümüz yok. Marmaris Belediye Başkanı kadar orayı ciddiye alıp ormanların tekrar yeşertilmesi sürecinde alacağımız sorumlulukları da burada belirlemek arzusundayız."

Toplantıya, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Musa Ödemiş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürü Selahattin Çetin, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Planlama ve Değerlendirme Şube Müdürü ve Türkiye Ormancılar Derneği Genel Sekreteri Mehmet Metin Avşaroğlu, AKK Yürütme Kurulu üyeleri, çalışma grubu sözcüleri ile uzman akademisyenler katıldı.???????