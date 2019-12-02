Ankara Kent Konseyi Engelsiz Meclisi 1. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Başkan Mansur Yavaş, Gençlik Parkı Belediye Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kent yönetiminde engelli vatandaşların fikirlerine açık olduklarını belirtti.

Yavaş, "Belediyelerin bütün çalışmalarını engelli erişimine uygun şekilde planlaması gerekir. Erişimin yüzde 100 hale getirilmesi sadece yasal olarak değil insani olarak da görevimizdir." ifadesini kullandı.

Belediyenin ve Belediye Meclisinin alacağı kararlarda Kent Konseyi Engelsiz Meclisinin yol gösterecek olmasının önemine değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Biz samimiyiz. Mobil uygulama yapıyoruz. Bu uygulama kentteki gerek engellilerin gerek bebek arabası süren kadınların gerekse dezavantajlı durumda olanların kent içinde yaşadıkları engellerin kaldırılması açısından çok önemlidir.

Vatandaşlardan en çok yollardaki metal ve plastikten yapılan iz yollarından şikayet alıyoruz. Bu sarı işaretlerden çok şikayet aldık. Artık bu yollar eskisi gibi yapılmıyor. Kaldırım üzerinde yapılmaya başladığı için daha sağlıklı. Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile sizlerin de yol göstermesi ve Kent Konseyi Engelsiz Meclisinin de ortak aklıyla inşallah sizlere daha sorunsuz yaşayacağınız, hep beraber kaynaşmış bir Ankara vadediyoruz. Yapmaya çalışacağız. Gücümüz yeter yetmez ayrı mesele. Niyetimizin halis olduğunu, samimiyetimizden şüphe etmemenizi istiyorum."

"Görme ve işitme engelliler için monitörler ve uyarı sistemleri bulunuyor"

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da EGO'nun engelli ulaşım konusundaki mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

EGO'nun otobüs filosunda bin 83 engelli asansörü, 380 otobüste de engelli rampası bulunduğunu aktaran Alkaş, otobüslerin içinde engelli araçların sabitlenme bağlantı aparatlarının bulunduğunu, araç içinde hamile, yaşlı, engelliler için özel desenlerle dizayn edilmiş koltukların yer aldığını belirtti.

Otobüs şoförlerini engellilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda hizmet içi eğitimden geçirdiklerinin altını çizen Alkaş, "Görme ve işitme engelliler için hangi durağa geldiklerini, bir sonraki durağın hangisi olduğunu gösteren monitörler ve uyarı sistemleri bulunmaktadır. Metrolarda da aynı sistemler bulunuyor. Bakanlığın ücretsiz ve seyahat kartları yönetmeliğine göre yüzde 40'ın üzerinde engeli olan vatandaşlar için serbest ulaşım kartları var. 96 bin civarında engelli vatandaş için serbest kartımız mevcuttur." ifadesini kullandı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da özellikle son yıllarda engellilerin daha rahat yaşaması için bazı adımlar attıklarını vurguladı.