Üye Girişi
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

10.07.2021 19:07

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı ABB Başkanı Yavaş: "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşacağına kalpten inanıyorum" ANKARA - Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşturacağına...

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

ABB Başkanı Yavaş: "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşacağına kalpten inanıyorum"

ANKARA - ANKARA - Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kent Konseyi'nin Ankara için ortak aklı oluşturacağına kalpten inanıyorum" dedi.

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu, Altınpark Konferans Salonu'nda yapıldı. Programda konuşan Yavaş, göreve geldikleri günden itibaren şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilir bir yapı oluşturduklarını belirtti. Ankara'da Kent Konseyi'nin kurulmasının kanuni zorunluluk olan bir yapı olmadığını, yönetim anlayışının bir parçası olduğunu ifade eden Yavaş, "Kent konseyleri kanunen kurulmak zorunda olan yapılardır. Ancak Ankara'da Kent Konseyi, kurulması kanuni zorunluk olan bir yapı değil, bizim yönetim anlayışımızın bir parçasıdır. Başkent Ankara'mızın uzun yıllardır en önemli eksikliklerinin başında kendilerine kulak vermeyen bir kent yönetimi geliyordu. Türkiye'nin eğitimli birikimli ve kültürlü kenti, kendilerinin katkısı olmadan vasata teslim olmuştu. Katılımcı bir mekanizmaya ihtiyaç bulunuyordu. Cumhuriyetin başkentinde kutuplaştıran ayrıştıran, birbirini dinlemeyen 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket edilen bir ortam söz konusuydu. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi göreve gelir gelmez yönetim anlayışımızın 3 temel unsuru olan şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilir bir yapıyı ortak akademiye tesis etmek için harekete geçtik. Bu doğrultuda ilk olarak kenti Ankaralılarla birlikte yönetmek için Ankara Kent Konseyi'nin kurulma çağrısını yaptık. Ankaralıların kent konseyini tanımadığını, önceki kent konseyi deneyimlerinin katılımdan çok uzakta olduğunu biliyordur. Ama tüm zorluklara rağmen kent konseyinin Ankara için ortak aklın oluşacağı bir platforma kalpten inanıyorum" diye konuştu.

Yılmaz: "6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her biri bizim için kutsaldır"

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'nda oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçilen Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın ilklerin kenti olduğuna değinerek, "Kent Konseyi, su kaynaklarının yok olmasıyla ilgili konuların tartışıldığı bir yerdir. Politikada bu konular tartışılmaz. Ankara Kent Konseyi'nde kent suçlarına karşı tartışmalar yürütülür. Biz kent suçlarıyla ilgili tartışmalarımızı yürütürken elbette sağır kulaklar da çıkacaktır. Dünyada kadın haklarının en önce verildiği ülkelerden biri Türkiye ve bu kazanımlar da ilk olarak Ankara'da elde edildi. Kadınların seçilme hakkı bu kentte verildi. Ankara, bu anlamda ilklerin kentidir ve biz de bu anlayışı hem günümüze yansıtmak hem de geleceğe taşımak istiyoruz. 6 milyon yurttaşın her birinin sesi değerlidir, her biri bizim için kutsaldır. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş huzurunda sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Türkiye, Ankara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu büyük Erdoğan övgüsü Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var 20:59 Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor 18:44 Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi         
21:09
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 00:02:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement