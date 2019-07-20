Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye Delegasyonu'na ziyaret

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ziyaret etti.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Büyükelçi Berger ile görüşerek, Ankara için projelerini paylaştı.

Berger, görüşmede yaptığı konuşmada, belediyelerin hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde kendileri için en önemli ortaklardan olduğunu belirterek, çevre ve ulaşım gibi konularda ortaya çıkan sorunların belediye düzeyinde ele alınmasının, doğru çözüme ulaştırdığına dikkati çekti.

"Küresel düşün, yerelde harekete geç" ifadelerini kullanan Berger, çevreci bir başkent için "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Ankara'da düzenlenen "otomobilsiz gün bisiklet turu" etkinliği gibi projelerin hayata geçirilmesini çok önemli bulduklarını dile getirdi.

Berger, her yıl 16-22 Eylül'de dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl Ankara'da Bahçelievler 7. Cadde'de yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenleyerek, yaya ve bisikletlilere yönelik farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.

Belediye altyapısının ve kentin, göçmen akışından etkilendiğini aktaran Berger, "Bu konu için ayrılmış 1,5 milyar Avro desteğimiz olacak. 1,5 milyar Avro'nun büyük bir kısmı, belediye altyapısına yönelik olacak. Gelen mülteci akımından en fazla etkilenen Güneydoğu ve Doğu'daki iller de bu fon kaynağından yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Berger, Kent Konseyi'ne ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, bir araya gelerek, çözüm odaklı hareket edebileceklerini aktardı.

"Ortak akıl, şehrin tüm projelerine ve stratejilerine yansıyacaktır"

Ziyarette Kent Konseyi'ne ilişkin bilgi veren Halil İbrahim Yılmaz, "Ortak akılla, şehre dair konuşacaksak hiç kimsenin bunun dışında kalmaması gerekiyor. Ortak akıl, şehrin tüm projelerine ve stratejilerine yansıyacaktır. Başkente faydalı işler yapmak için yola çıktık. Bizler projelerimizi yaparken itiraz edenler, süreci savunacak duruma geleceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Ulaşım, sağlıklı nesiller yaratmak ve göçmenlerin şehre adapte olma sürecinde iş birliği yapmanın öncelikli konularından olduğunu belirten Yılmaz, başkentte bisiklet kullanımını artırıp, farkındalık kazandırmak için bisikletlilere uygun yolların yapılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, "24 saat yaşayan bir şehir için trafiğe kapalı sokakların oluşturulması gerekiyor. Bu konuyla ilgili delegasyonla yakın temasta kalmak istiyoruz. Daha önce 7. Cadde'de yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğini geliştirip gönüllü olarak bu etkinliklerde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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