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Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek

04.06.2021 14:23
Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek, System.String[]

Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, sanatsal ve kültürel çalışmalar kadar Başkent'te çekilen dizi ve filmlere de destek olmayı sürdürüyor.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve çekimleri Başkent'te yapılan "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesi, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Etkinlik alanında gerçekleştirildi. Gala gecesine; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Dizi yönetmeni Hakan Çankaya ile dizi oyuncuları da katıldı.

DİZİ FİLM ANKARA'YI TÜRKİYE'YE TANITACAK

Ankara Kent Konseyi'nin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent'e sanatsal kimlik kazandırmayı ve tanıtımını amaçladığını söyleyen Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentin yüz yıllık ortak kullanım alanında Büyükşehir Belediyesinin büyük bir desteği ile Ankara'da yapılan bütün kültür ve sanat işlerinin galasını ve etkinliğini yapacağımızı daha önce ilan etmiştik. Bugün de onun sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Ankara'da böyle bir dizinin yapılması istihdamı artıracaktır, tanınırlığını artıracaktır, 83 milyonun ikametgahı olan Ankara kültür ve sanatın da platosu olacaktır. İçinde bulunduğumuz gençlik parkında onlarca sinema filmi çekildi. Bu dizi şimdilik youtube üzerinden yayınlanıyor. Dünyada Türk dizi sektörünü takip eden bütün dizi takipçilerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş büyük bir dikkatle takip ediyor ve kendisi de 'Ankara'yı kültür ve sanatın Başkent'i yapacağım. Bu kentte dizi çeken herkese yardımcı olacağım' dedi. "

DİZİ OYUNCULARINDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Joker Tim 06 komedi dizi oyuncuları da dizinin Türkiye'ye tanıtılmasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin büyük katkısı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundular:

-Hakan Çankaya(Yapımcı ve Yönetmen): "Ankara'da dizi ve sinema sektörüne pozitif bir enerji vermek istedik. Joker Tim 06 komedi dizisini güzel bir ekiple çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi bize destek oluyor. Dizi 25 dakika sürüyor. Haftada sadece Pazar günleri çekim yapıyoruz. Mansur Başkanımıza sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum. "

-Bahadır Tokmak(Oyuncu): "Ankara havasının bütün Türkiye'ye tanıtılmasında bu dizi önemli bir görev üstlenecek. Mansur başkan sayesinde tekrar buradayız ve verdiği sözleri bir bir tutuyor. Böyle önemli ve haysiyetli bir çabanın arkasında duruyor, bize kapılarını açıyor. "

-Hasan Gümüş(Oyuncu): "Dizi çok eğlenceli, biz de çekerken çok eğlendik. Umuyorum izleyenler de eğlenecektir. Bize bu imkanları sunduğu için ve Ankara'ya katkıları için Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz. "

-Ayşe İlhan Eryılmaz(Oyuncu): "Bu güzel projede olmaktan gurur duyuyorum. "

-Hakan Terme(Oyuncu): "Bölümler güzel ve eğlenceli geçiyor. Sadece kamera arkasından bile bölüm çıkabilir. Güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. "

-Mehmet Demir(Oyuncu): "Ben de Ankara'nın yerlisiyim. Orijinal Ankaralı olduğum için bu duyguları daha iyi yansıtacağımı düşünüyorum. Pandemi döneminde insanların gülmeye ihtiyacı var. Ankaralı oyuncuların iyi olduğunu biliyoruz ve bunu herkesin yeniden görmesini istiyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'yı İstanbul gibi yapacağını biliyorum. "

Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek

Kent Konseyi, Çankaya, Ankara, Film, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek - Son Dakika


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