Ankara Kent Konseyi'nden gençler için 19 Mayıs filmi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyince hazırlanan ve uluslararası başarılara imza atan sporcularla başkentin tematik yerlerinde çekilen film, 19 Mayıs'ta gençlerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile konseyin iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelemeyecek gençler için özel bir film hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, salgın sürecinde sokakla buluşamayan gençlerin moralini yüksek tutmak için bir film hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, Spor Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun ortak fikri ile uluslararası başarılara imza atan sporcularla Ankara'nın tematik yerlerinde çekilen video filminin 19 Mayıs'ta gençlerle buluşacağını bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ankara Kent Konseyi olarak milletimizin geleceği olan gençlerimize duyduğumuz sarsılmaz güven ve büyük sevgi ile refahı daha yüksek bir başkentte yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür biçimde yetişen gençlerimiz, geleceğimizin güvencesi olacak, ülkemizi bilimde, fende ve ekonomide daha ilerilere taşıyacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahraman şehit ve gazilerini rahmetle anıyorum."