Ankara Kent Konseyi'nden Suya Saygı Buluşması - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent'te 'Suya Saygı Buluşması' çalışmalarına devam ediyor. AKK, 'Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü' nedeniyle 'Kuraklık-Su Yönetimi' başlıklı toplantıya da ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) bu yıl dünyada su yılı ilan edilmesinin ardından Başkent'te toplumsal farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AKK Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Gurubu tarafından Halk Sağlığı ve Kırsal Kalkınma Çalışma Grupları ile ortaklaşa planlanan "Suya Saygı Buluşmaları"nın ikincisinde 'Kuraklık-Su Yönetimi' başlığı masaya yatırıldı.

"DOĞAL AFET YOKTUR, POLİTİK AFET VARDIR"

Ankara Gençlik Parkı Etkinlik Alanında düzenlenen toplantıda "Doğal afet yoktur, politik afet vardır" vurgusu yapılırken, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Kent Konseylerinin üstlendiği misyonun Ankara'da bir örneği ortaya koyduğunu, suya bağlı yaşam ve üretimin birbirinin ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekti.

"Suya Saygı" buluşmalarının koordinatörlüğünü üstlenen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz de şu tespitlerde bulundu:

"Su, gezegenimizi yaşanabilir kılan temel varlık. Her canlının sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğü, yaşamın sürekliliğinin sağlandığı bir yaşama alanı olmalı. Yüksek dağlar, denizler, akarsular, bozkırlar, sulak alanlar, denizler, ormanlar olmak üzere sadece yüzeyde gördüklerimiz değil yerin altındaki tüm yaşam alanları, hepsinde bulunan her ölçekteki yaşam alanının temel şekillendiricisi sudur. Su, doğal şekillendirici, dönüştürücüdür. Biz yurdumuz, yaşam alanımız neresi ise oraya verdiğimiz değer ölçüsünde müdahalelerde bulunuyoruz. Bu müdahaleler, ekonomik açıdan verilen değere göre yöneldikçe yaşam alanlarının, yurdun tüm doğal süreçleri bozulmakta, çökmektedir. Su da doğal işleyişi bizim müdahalelerimiz sonucunda bozulan, doğal işleyişi çökme aşamasına gelen yaşamsal varlığımız olarak karşımızda durmaktadır. "

KURAKLIK UYARISI

"Oyun oynamıyor, suya dokunuyoruz" diyen AKK Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan ise ekosistemdeki dengenin ve suyun önemine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğanın, doğayı var eden ekosistemin bir parçası olan insanlık, her şeyde olduğu gibi kendini var eden bu sistemin efendisi olmaya çalışıyor. Gölgesini satamadığı ağacı kesiyor. İşte tam da bunun için 'Suya Saygı'da buluşuyoruz ki; evrende, bütün galaksilerde, ışık yılları ötesindeki gezegenlerde canlı yaşamı var eden, yaşamın kaynağı olan suyu yok etmeyelim. Şimdiden önlemler alınmazsa susuzluk kaynaklı hastalıklar artacak, insanlık daha büyük bir kaosa gömülecektir. Mesela kuraklık su kıtlığını, su kıtlığı tarımsal kıtlığı, tarımsal kıtlık ise ekonomik kıtlığı getiriyor. "

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen toplantıda Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem, 'İklim Değişikliği Süreci ve Sulak Alanlarımız' başlıklı sunum yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nden Emre Akaydın da, 'Arazi Tahribatının Dengelenmesiyle Suyun Muhafaza Edilmesi: Polatlı TİGEM Örneği' başlıklı sunum gerçekleştirdi. Akaydın, kuraklığın önüne geçebilmek için toprakta su tutan bitki türlerine yönelik araştırma ve uygulama örneklerini detaylı şekilde anlattı.

AKK'nin 'Suya Saygı Buluşması-2' adlı toplantıya Bursa'dan çevirimiçi olarak katılan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Dr. Volkan Müftüoğlu ise 'Yağmuru Kendi Döngüsünde Yönetebilmek: Tut-Beklet-İlet' başlıklı sunumunda, kentsel alanlarda su kullanımı ve dönüşümü konusunda her kentte uygulanması gereken noktalara işaret etti.

SUYA SAYGI BULUŞMALARINA YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın olduğu toplantıda ASKİ Baraj İşletme ve Makine İkmal Daire Başkanı İlker Arslan' da 'Ankara Özelinde Genel Durum ve Değerlendirme' başlığı altında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün su yönetimi ve kentsel kullanımlar, önlemler ve yeni çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Gazeteci Cem Seymen'in başlattığı 'Ata Tohum Hareketi' kapsamında atalık sebze tohumlarının dağıtıldığı toplantıda ayrıca katkıda bulunanlara, Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sözcüsü Dr. Eriş Bilaloğlu, Mehmet Tüfekçi ve Kırsal Kalkınma Grubu Sözcüsü Kenan Baydar tarafından teşekkür belgesi verildi.

'Suya Saygı Buluşmaları', 2022'deki 'Dünya Su Günü'ne kadar çeşitli konu başlıklarında gerçekleştirilecek olan panel ve etkinliklerle sürdürülecek ve rapor haline dönüştürülecek.