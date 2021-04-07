Ankara Kent Konseyi'nden "Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık" konulu söyleşi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), "Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık" konulu bir söyleşi düzenledi.

Ankara Kent Konseyi, "Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Kent Konseyi başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, TKKB Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva da katıldı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamusal hakların toplumun bilinçlendirilmesi ve kolay erişebilir olmasının sağlanması ülke demokrasisi için hayati bir konu. Kamu Denetçileri ile Kent Konseylerinin iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve tarafsızlık ilkeleri konuşulması gereken önemli konular. Kentte ve kamuda yapılan hatalı işlemlere karşı vatandaşların itiraz oluşturabileceği kültürü oluşturmak Kent Konseylerinin en önemli amaçları arasındadır. Liyakat esaslı bir yapının kurulması bizim çok ilgimizi çekti. Kamu otoritesinde referans sistemiyle değil de liyakat sistemiyle çok özel bir kadro oluşturulmasıyla kurumun saygın bir yerde olmasını önemli kılıyor."

Pandemi süreci nedeniyle mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen söyleşi sonrası Kent Konseyi Sergi Salonu'nda katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi. - ANKARA