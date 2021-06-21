Üye Girişi
Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: "Semt, Futbol ve Stadyum" - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: "Semt, Futbol ve Stadyum"

21.06.2021 17:06
Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde:

Ankara Kent Konseyi (AKK) Semt Kültürü Çalışma Grubu ile Spor Çalışma Grubu ortaklığıyla gerçekleştirilen Semt Kültürü Konuşmaları Dizisi'nin ikincisi düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Semt Kültürü Çalışma Grubu ile Spor Çalışma Grubu ortaklığıyla gerçekleştirilen Semt Kültürü Konuşmaları Dizisi'nin ikincisi düzenlendi. Doç. Dr. Başak Alpan'ın moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Tanıl Bora ile 'Semt, Futbol ve Stadyum' konuları masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), spor faaliyetlerinin Başkent'te artması ve daha sağlıklı nesiller için bir dizi çalışma ve projeler yapmayı sürdürüyor.

AKK Semt Kültürü Çalışma Grubu ile Spor Çalışma Grubu ortaklığıyla sürdürülen Semt Kültürü Konuşmaları Dizisi'nin ikincisi düzenlendi. Online ortamda çevrim içi gerçekleştirilen söyleşiye; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Semt Kültürü Çalışma Grubu Sözcüsü Fatih Fethi Aksoy ve Spor Çalışma Grubu Sözcüsü Murat Kandazoğlu da katıldı.

SPOR VE AİDİYET DUYGUSU

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkent Ankara'nın spor tesisleri ve erişilebilirlikleri konusunda orta ölçekli pek çok büyükşehirden geride kaldığını belirtirken, "Spor sadece spor değildir, spor her şeyden öte bir kente aidiyet ve sahiplik duygusu hissetmenizin, önemli araçlarını içinde taşımaktadır" dedi.

Ankara Kent Konseyi olarak bütün bileşenleri ile spor dahil kent aidiyetini güçlendirecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını belirten Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, yapılan bu söyleşinin başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de farkındalık yaratması gerektiğini ekledi.

BAŞKENT'TE GENÇ NÜFUS ARTIYOR AMATÖR SPOR TESİSLERİ AZALIYOR

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Başkent'in bir spor kenti olması için tesislerle tanışması gerektiğinin altını çizerek, "Ankara'da bir kent aidiyeti oluşmadığı ve kent politikacılarının büyük bir bölümü genel merkez siyasetçisi olduğu için yerelin sorunları takip edilmiyor. Memleketindeki spor sahasını takip edenler her gün önlerinden geçtiği semt sahalarını maalesef fark etmiyor. Yerelin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bu nedenle de zaman ayıramıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi'nin sorumluluk almasıyla önemli konuların gündeme getirildiğine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzay üssü gibi yapılan spor tesislerinin görseli ve maliyeti yüksek ama kullanımı zayıf. Bu tesisler yerine kentin aktif spor yapılacak semt sahalarına ihtiyacı var. Ankara'da amatör tesis sayısı nüfus katlanarak artsa da geriye gidiyor. 15-25 yaş arasındaki 1 milyon gencin ihtiyaçlarına göre spor tesislerinin semtlerde oluşturulması için çalışma yapmalıyız. Her alanda spor geri gidiyor. Sadece bu yıl 9 profesyonel takım alt liglere düştü. "

STADYUMLAR SEMTLERDEN UZAKLAŞTI

Doç. Dr. Başak Alpan'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Yazar Tanıl Bora da katılarak önemli tespitlerde bulundu.

Semt kültürü, kulüpler ve futbol üzerine görüşlerini dile getiren Bora, kentleri simgeleyen stadyumların tarihi önemini vurgulayarak, semt statlarının zaman içinde kaybolduğunu ifade etti. Futbolun endüstrileşmesiyle kent merkezlerinden uzaklaştığını belirten Tanıl Bora, şöyle konuştu:

"Başkent'te Hamit'in Tarlası ve Cebeci Çayırı'nda futbol oynanmaya başlandı ama bu simgelere de kent sahip çıkamadı. Bunun futbol kültürüyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. En üst liglerde takımları olmayan kentlere prestij stadyumları yapılmasına rağmen Ankara'da 19 Mayıs'ın yıkımı dahi tamamlanamadı. Başkent idareten bir Eryaman Stadyumuna sahip oldu ama kurumsal, devasa bir stada sahip olamadı. "

Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: Semt, Futbol ve Stadyum

Kent Konseyi, Bora Füzesi, Futbol, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: 'Semt, Futbol ve Stadyum' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu 16:45 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı         
16:37
Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış         
16:05
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti         
15:46
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı Telefonu arızalanan tüketici hukuk mücadelesini kazandı! Firma para iadesi yaptı         
14:07
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:24:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: "Semt, Futbol ve Stadyum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement