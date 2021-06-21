Ankara Kent Konseyi'nin Gündeminde: "Semt, Futbol ve Stadyum" - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK) Semt Kültürü Çalışma Grubu ile Spor Çalışma Grubu ortaklığıyla gerçekleştirilen Semt Kültürü Konuşmaları Dizisi'nin ikincisi düzenlendi. Doç. Dr. Başak Alpan'ın moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirilen söyleşide, Yazar Tanıl Bora ile 'Semt, Futbol ve Stadyum' konuları masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), spor faaliyetlerinin Başkent'te artması ve daha sağlıklı nesiller için bir dizi çalışma ve projeler yapmayı sürdürüyor.

AKK Semt Kültürü Çalışma Grubu ile Spor Çalışma Grubu ortaklığıyla sürdürülen Semt Kültürü Konuşmaları Dizisi'nin ikincisi düzenlendi. Online ortamda çevrim içi gerçekleştirilen söyleşiye; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Semt Kültürü Çalışma Grubu Sözcüsü Fatih Fethi Aksoy ve Spor Çalışma Grubu Sözcüsü Murat Kandazoğlu da katıldı.

SPOR VE AİDİYET DUYGUSU

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkent Ankara'nın spor tesisleri ve erişilebilirlikleri konusunda orta ölçekli pek çok büyükşehirden geride kaldığını belirtirken, "Spor sadece spor değildir, spor her şeyden öte bir kente aidiyet ve sahiplik duygusu hissetmenizin, önemli araçlarını içinde taşımaktadır" dedi.

Ankara Kent Konseyi olarak bütün bileşenleri ile spor dahil kent aidiyetini güçlendirecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını belirten Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, yapılan bu söyleşinin başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de farkındalık yaratması gerektiğini ekledi.

BAŞKENT'TE GENÇ NÜFUS ARTIYOR AMATÖR SPOR TESİSLERİ AZALIYOR

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Başkent'in bir spor kenti olması için tesislerle tanışması gerektiğinin altını çizerek, "Ankara'da bir kent aidiyeti oluşmadığı ve kent politikacılarının büyük bir bölümü genel merkez siyasetçisi olduğu için yerelin sorunları takip edilmiyor. Memleketindeki spor sahasını takip edenler her gün önlerinden geçtiği semt sahalarını maalesef fark etmiyor. Yerelin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bu nedenle de zaman ayıramıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi'nin sorumluluk almasıyla önemli konuların gündeme getirildiğine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzay üssü gibi yapılan spor tesislerinin görseli ve maliyeti yüksek ama kullanımı zayıf. Bu tesisler yerine kentin aktif spor yapılacak semt sahalarına ihtiyacı var. Ankara'da amatör tesis sayısı nüfus katlanarak artsa da geriye gidiyor. 15-25 yaş arasındaki 1 milyon gencin ihtiyaçlarına göre spor tesislerinin semtlerde oluşturulması için çalışma yapmalıyız. Her alanda spor geri gidiyor. Sadece bu yıl 9 profesyonel takım alt liglere düştü. "

STADYUMLAR SEMTLERDEN UZAKLAŞTI

Doç. Dr. Başak Alpan'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Yazar Tanıl Bora da katılarak önemli tespitlerde bulundu.

Semt kültürü, kulüpler ve futbol üzerine görüşlerini dile getiren Bora, kentleri simgeleyen stadyumların tarihi önemini vurgulayarak, semt statlarının zaman içinde kaybolduğunu ifade etti. Futbolun endüstrileşmesiyle kent merkezlerinden uzaklaştığını belirten Tanıl Bora, şöyle konuştu:

"Başkent'te Hamit'in Tarlası ve Cebeci Çayırı'nda futbol oynanmaya başlandı ama bu simgelere de kent sahip çıkamadı. Bunun futbol kültürüyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. En üst liglerde takımları olmayan kentlere prestij stadyumları yapılmasına rağmen Ankara'da 19 Mayıs'ın yıkımı dahi tamamlanamadı. Başkent idareten bir Eryaman Stadyumuna sahip oldu ama kurumsal, devasa bir stada sahip olamadı. "