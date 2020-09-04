Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Ankara Kent Konseyi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana ve Polatlı ilçeleriyle birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.

Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor, System.String[]

Ankara Kent Konseyi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana ve Polatlı ilçeleriyle birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu çalışmaları destekliyor. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl etkinlikleri başta olmak üzere Haymana'nın tarihi, kültürel yapısının tanıtılması ve turizm olanaklarının artırılmasıyla ilgili olarak Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana ve Polatlı ilçeleriyle birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.

100'üncü yıla özel hazırlık

Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Türk milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik programı hazırlayacaklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" diyerek tarihi emri verdiği yerin Haymana ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Polatlı ilçesiyle birlikte Haymana'da 2021'de 100'üncü yıla yakışır bir anma töreni yapılacağının müjdesini verdi. - ANKARA

Kent Konseyi, Haymana, Sakarya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika

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