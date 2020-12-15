Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı

15.12.2020 10:56
Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı, System.String[]

Ankara Kent Konseyi (AKK), paydaşlarıyla kentin ve gençliğin karşılaştığı sorunları ve geleceğini masaya yatırıyor.

Ankara Kent Konseyi (AKK), paydaşlarıyla kentin ve gençliğin karşılaştığı sorunları ve geleceğini masaya yatırıyor. Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle bir araya gelen AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz; şehir planlamasına ilişkin yeni fikirler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkent'in sorunlarına çözüm üretmek için tüm paydaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileriyle buluştu. Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'de şehir planlaması konusunda yaşanan sorunlar ile Başkent'in gelecek şehir planlaması masaya yatırıldı.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer'in katıldığı toplantıda, Şehir Plancıları Yardımlaşma, Dayanışma ve Haberleşme Platformu temsilcileri geleceğin dünyasında akıllı kentler oluşturmak için şehir plancılarının merkezi atama usulüyle kamuda istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti. Platform üyelerinden Şeyda Bülbül, Cavidan Özyürek, Mehmet Can Akbey ve Hasan Fatih Köksal öneri ve taleplerini dile getirirken, doğal afet ve benzeri durumlara karşı erken önlem alınması, kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği gibi pek çok konuda doğru planlama yapılması ve bu planları yaparken farklı meslek gruplarıyla iş birliği içinde olunması gerektiğine vurgu yaptılar.

Kentlerde tek boyutlu imar anlayışıyla çözümün mümkün olamayacağını, yetkin ve yeterli teknik kadrolarla bunun çözülebileceğini ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farkındalık ve kamuoyu oluşturulması için sizlere yardımcı olacağız. Sesinizi duyurmanıza bizler de destek olmak istiyoruz. Kentteki sorunların çözümü için şehir plancılarının istihdam edilmesi ve teknik meselelerde dinlenilmeleri şart. Bu tür meseleleri dile getirmek için farklı kesimleri bir araya getirerek ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz."

Şehirlerde yaşanan teknik ve toplumsal sorunların çözümünde etkin ve güçlü planlama yaklaşımlarının önemine işaret ederek istihdam sorunu yaşayan gençlere destek olacaklarını belirten AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de, "Türkiye ihtiyacı kadar şehir plancısı istihdam etmiyor. Şehir plancılarının yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Kentin ekonomik, toplumsal, kültürel dönüşümünün yönetilmesinde, sağlıklı fiziksel alt ve üst yapının oluşturulmasında kentlere plancı eli değmesi ve uygulamada da plancıların yer alması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı
Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı
Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı
Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi şehir planları ile Başkent'in geleceğini masaya yatırdı - Son Dakika


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