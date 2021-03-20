Başkentte "Suya Saygı Buluşmaları" paneli düzenlendi - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'nın Afrika iklimi ile tanışmaya başladığını belirterek, kentteki göllerin kurumaması için şimdiden önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, suyun verimli kullanılması için Gençlik Parkı Kabul Salonunda "Suya Saygı Buluşmaları" paneli gerçekleştirildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanıldığının aksine su zengini bir ülke olmadığını ifade ederek, "Gelecekte yaşanacak susuzluğun tedbirini şimdiden almazsak büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağımızı dağa, taşa, herkese duyurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın 4'üncü büyük gölü olan Aral Gölü'nün bugün yüzde 90'ının çölleştiğine dikkati çeken Yılmaz, Eymir ve Mogan gölleri için de 20 yıl sonra benzer bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Sovyetler Birliği döneminde Özbekistan'ı dünyanın en büyük pamuk üreticisi haline getirmeye çalışıyorlardı. Sonuçta tablo ne oldu? Dünyanın 4. büyük gölü olan Aral Gölü'nün yüzde 90'ı bugün kurudu. Doğal kaynak maliyetini hesaplamadığımız zaman Eymir ve Mogan gölleri, Ankara'daki diğer alanlarımızda da benzer bir felaketi yaşayabiliriz. 20 yıl sonra, 'Bunlar kurumuş' deriz ve oturur hep beraber ağlamaya başlarız. Bugün Ankara, Afrika iklimi ile tanışmaya başladı. Üzerinde teknelerin gezdiği güzel Eymir ve Mogan göllerimizi kaybetmemek için bu gerçekleri bugünden konuşup tedbir almalıyız."

Kişi başına düşen yıllık su miktarının 1700 metreküp olması gerekirken, şu an 1360 metreküp olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nüfus arttıkça su tüketimi ile felaketimiz de büyüyecek. Su stresi yaşayan bir ülke olacağız. Böyle giderse otellerde çarşafların yıkanmama kararının alındığı Cape Town örneğini yaşamak durumunda kalırız. Suriye'de yaşanan iç çatışmada suyun etkisini herkesin hatırlaması gerekiyor. 2050 yılında 200 milyon insan iklim mültecisi olacak. Suyun olmadığı yerde yurt olmuyor. Sudan işler diye mizahlaştırdığımız mevzu, hayatın tam gerçeğidir."

Etkinliğe, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, Avrupa Birliği Komisyonu Çevre ve Enerji Akreditasyonu Baş denetçisi Tekin Altuğ, CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Sadık Can Köksal, çok sayıda bürokrat ve akademisyen katıldı.