Ankara Kent Konseyi yiyecek-içecek sektörü için toplandı - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), salgın sürecinde zor günler geçiren yiyecek ve içecek sektörünün sorunlarını duyurmak ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için "Salgında yiyecek-içecek sektörü ve etkilenenler" konulu toplantı düzenledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan AKK, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Müzik-Sen ile Çankaya, Altındağ belediyeleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşerek, sektörün içinde bulunduğu krizin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıyı sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Evine ekmek götüremeyen her vatandaşımız için uykularımız kaçıyor. Çözüm ise dayanışmada. Ankara Kent Konseyimizin ev sahipliğinde müzisyenden garsona, valeden işletme sahibine kadar tüm kardeşlerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Çözüm ise dayanışmada. El ele vererek iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salgın kısıtlamalarının uzaması halinde yeme içme sektöründeki işletmelerin yüzde 30'unun bir daha açılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şunları kaydetti:

"Hizmet sektöründe yer alan her bir işletme aslında kent konseyidir. İtirazlarını da dinleriz, hizmet de ederiz ve eleştirisini de kabul ederiz. Ankara Kent Konseyi olarak 550 bileşen ve 2 bine yakın gönüllüyle beraber her fikri değerli buluyoruz. Bugün duyduğumuz hiçbir söz bizi incitmedi. Ankara Kent Konseyi, salgının bedelini ödeyen sektör temsilcilerini bir araya getirerek kamu kurumu niteliğindeki sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalarını duyurmak ve bu durumu görünür hale getirmek için bu toplantıyı yaptı."

Yeme ve içme sektörünün salgın sürecinde en çok etkilenen ilk 5 sektör arasında yer aldığını vurgulayan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay da Ankara Ticaret Odası'nın salgın sürecinde üyeleri için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Gel-al veya paket servis gibi sistemler bütün işletmelerin alt yapısına uymadığı için işletmeleri kesin bir çözüme ulaştırmadı." dedi.