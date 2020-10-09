Ankara Kent Konseyinden Büyükşehir Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediye Meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grup başkanvekillerini ziyaret etti.

AKK'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde Ankara Kent Konseyinin bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve hazırlanan tavsiye kararlarıyla ilgili bilgi verilirken, konseyin "2019-2020 Faaliyet Raporu" takdim edildi.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AKK'nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkate aldıklarını belirterek, "Herkesin fikrini rahatlıkla söyleyebildiği Ankara Kent Konseyi sayesinde biz bunun rahatlığını yaşıyoruz. 500'e yakın paydaşıyla birlikte Ankara Kent Konseyi, Başkent'in tamamını kapsayan bir yapıya sahip. Ankara'nın gelecek vizyonuna büyük katkı sağlıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Başkan Yavaş'tan büyük destek gördüklerinin altını çizerek, "Ortaya koyduğu irade ve desteğiyle Ankara'da Türkiye'nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Ankara'da defalarca bu tür yapılar kurulmuştur, ancak muhatabı tarafından olumlu reaksiyon görmemiştir. Kent Konseyini değerli kılan, üretilen projelere gösterilen desteklerdir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'yi ziyaretlerinde AKK'nin çalışmaları ile kente yaptığı hizmetlerin ele alındığı anlatıldı.

Grup başkanvekillerinin, şehrin yerel yönetim unsurlarıyla iş birliği yaparak, kent yönetiminde söz sahibi ve tarafsızlık ilkesiyle hareket eden bir platform olan Ankara Kent Konseyinin "ortak akıl" ilkesiyle çalıştığını ifade ettiği belirtilen açıklamada, AKK'nin kente değer kattığını ve tavsiye kararlarını takip ederek tam destek vereceklerini aktardıkları vurgulandı.