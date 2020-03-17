Ankara Kent Konseyinden

Ankara Kent Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankaralılara "Evinde Kal" çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, Ankaralıları koronavirüs salgının yayılmasına karşı uyarmak için sosyal medyada "#evindekalankara" etiketi açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kişisel temizliğe özen gösterilmesi ve sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, etkinlik ve toplantılarını iptal ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Ankaralıları yeni tanıştığımız bu virüse karşı hassas olmaya davet ediyor, hem kişisel hem de toplumsal sağlık için acil ve zorunlu durumlar dışında evlerinde kalma çağrısı yapıyoruz. Tedbirleri sıkı tutmamız gereken bu dönemde virüsle temas ihtimalini sıfıra indirmek için '#evindekalankara' dedik. Biliyoruz ki virüs tehlikesine karşı yürüttüğümüz bu mücadeleyi korunarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.