Ankara Kent Konseyinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Kent Konseyinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Temsilcileri ve Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Temsilcileri ve Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığındaki ziyarette şehrin kültür ve sanatın da başkenti olmasına yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgi sunuldu.

Kent konseyi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) inşaası süren binası ve çevresinin "Sanat Adası" olarak planlanmasını ve bu alanda konserler, sergiler ve çocuk etkinliklerinin yapılmasını istediler.

Gençlik Parkı, Millet Bahçesi ve 19 Mayıs Stadyumu'nun da bu alanı içine alan bir etkinlikler kampüsü haline dönüştürülmesini arzu ettiklerini dile getiren üyeler, kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri artıracak şu önerilerde bulundular:

Sanat galerileri ve sanatçılar ile iletişimin artırılması,

Sağlık çalışanlarının emeklerinden dolayı bir anıt inşa edilmesi,

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Resim Heykel Müzesi'nde sanat tarihi sohbetleri yapılması,


Film in Turkey sayfasına Ankara için uygun görseller ve içerik üretilmesi,


2 Eylül tarihinin Türk Halk Oyunları Günü olarak kutlanması,


Uçan Süpürge Film Festivali'nin 25. yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden başlayarak Ankara'nın ilçelerini gezen 'Tanrıçalar Turu' projesi yapılması,


Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte organize edilmesi,


Ankara Kalesi içinde Müzik Müzesi ve Sanat Terapisi Eğitim Merkezi kurulması,


Periyodik aralıklarla açık hava konserlerinin planlanması,


1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sanat sezonun açılması,


Ankara'nın mimarlık tarihi üzerine bir sergi düzenlenmesi ve kitap hazırlanması,


Başkentin yaşayan değerli isimleri ile Yaşayan Tarih konulu kısa belgesel film çalışmalarının yapılması

Özgül Özkan Yavuz, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
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