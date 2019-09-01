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Ankara kılıçdaroğlu biz dünyada barış istiyoruz

4 saat önce

Kılıçdaroğlu Biz dünyada barış istiyoruzCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz.

Kılıçdaroğlu Biz dünyada barış istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle video yayımladı. Kılıçdaroğlu, Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadesiyle paylaştığı videoda, şunları kaydetti Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu davet, bu hasret bizim! Biz biriz, biz bütünüz. Biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz, kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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