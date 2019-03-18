Ankara Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programında Konuştu
50 dakika önce
Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programında konuştu(Tür: Ankara)
Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programında konuştu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:37 Kaynak: DHA
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