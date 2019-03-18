Son Dakika Haberleri: Ankara Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programında Konuştu

Ankara Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programında Konuştu

50 dakika önce

Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programında konuştu(Tür: Ankara)

Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Günü programında konuştu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

Çanakkale, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel
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