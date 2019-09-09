Ankara kılıçdaroğlu elbette başkanlarımız da davete katılacak-ek
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ANKARA Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Elbette Başkanlarımız da davete katılacak-EK.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:09 Kaynak: DHA
ANKARA Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Elbette Başkanlarımız da davete katılacak-EK
Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi