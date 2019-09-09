Son Dakika Haberleri: Ankara kılıçdaroğlu elbette başkanlarımız da davete katılacak-ek
Son Dakika Güncel Haber

Ankara kılıçdaroğlu elbette başkanlarımız da davete katılacak-ek

1 saat önce

ANKARA Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Elbette Başkanlarımız da davete katılacak-EK.

ANKARA Kılıçdaroğlu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti) Elbette Başkanlarımız da davete katılacak-EK

Ankara kılıçdaroğlu elbette başkanlarımız da davete katılacak-ek

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı
Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:48:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara kılıçdaroğlu elbette başkanlarımız da davete katılacak-ek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]