ANKARA-Kılıçdaroğlu Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum (2)

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİNE MEKTUP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Covid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, yayınladığı videolu mesajında, Covid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidin bulunduğunu söyleyerek, "İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler. Bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon sağlık çalışanlarına borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık. ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizin gönlümüzde, 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.