Son Dakika Haberleri: Ankara Kılıdçaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi Önünde Toplanan Partililere Seslendi -3

Ankara Kılıdçaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi Önünde Toplanan Partililere Seslendi -3

1 saat önce

Kılıdçaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililere seslendi -3(Tür: Ankara)

Kılıdçaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi önünde toplanan partililere seslendi -3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:30 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Ankara, Güncel
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