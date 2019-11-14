Son Dakika Haberleri: Ankara-kıran-6 operasyonunda pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Ankara-kıran-6 operasyonunda pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Ankara-kıran-6 operasyonunda pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara-kıran-6 operasyonunda pkk'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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