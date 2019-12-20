Son Dakika › Güncel › Ankara-?kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-2 - Son Dakika
Ankara-?kıran-9 cudi dağı?; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi' operasyonları başladı-2
6 saat önce
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-2.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:14 Kaynak: DHA
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-2
Son Dakika 2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.