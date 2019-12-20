Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-3 - Son Dakika

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Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-3
6 saat önce
ANKARA 'KIRAN-9 CUDİ DAĞI'; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ? operasyonları başladı-3.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:19 Kaynak: DHA
ANKARA 'KIRAN-9 CUDİ DAĞI'; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ? operasyonları başladı-3
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