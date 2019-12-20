Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4 - Son Dakika

Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4

6 saat önce

?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-4.

?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-4

Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: DHA
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