Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4 - Son Dakika

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Ankara 'kıran-9 cudi dağı'; hakkari'de ' kıran-10 kazan vadisi? operasyonları başladı-4
6 saat önce
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-4.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: DHA
?KIRAN-9 CUDİ DAĞI?; Hakkari'de ' KIRAN-10 KAZAN VADİSİ' operasyonları başladı-4
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