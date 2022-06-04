Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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