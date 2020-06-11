ANKARA KIRIKKALE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren... - Son Dakika

ANKARA KIRIKKALE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren...
ANKARA KIRIKKALE Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin Kırıkkale'deki Doğuş şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:34 Kaynak: DHA
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