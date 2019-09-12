Ankara kırsalda yatırımların artması için iş birliği protokolü

Kırsalda yatırımların artması için iş birliği protokolü

Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında kırsal alanlarda yatırımların artması için iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Amacımız kırsala daha çok yatırım, daha çok istihdam, sürdürülebilir üretim, artan gelir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışı çerçevesinde kırsal alanlarda yatırımların artması için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan, IPARD- Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibe programının etkinliğini daha da artırmak için MÜSİAD ile iş birliği yapıldı. İki kurum arasında gerçekleşen iş biriliği için düzenlenen imza protokol törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Hakan Kalender, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan katıldı.

3 ANA AMAÇ

Bakan Pakdemirli, amaçlarının, kırsala daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımı, gıdayı, hayvancılığı, suyu ve ormanı, kırsal kalkınmanın geleceği olarak gördüklerini, tüm imkanlarıyla kırsalı ve yereli destekleyip, teşvik ettiklerini kaydetti. Kırsal kalkınma anlamında verilen desteklerle birçok girişimcinin önünün açıldığını bildiren Pakdemirli, "Ülkemize binlerce modern tesis kazandırdık. Yüzbinlerce kişiye istihdam oluşturduk. Kadın ve gençlerin iş kurmalarını teşvik ettik. Katma değeri artıracak girişimlerin önünü açtık. IPARD ile sağladığımız kırsal kalkınma hibeleriyle; Aydın Koçarlı'da kurduğu çam fıstığı işleme tesisiyle 50 kişiye iş veren genç Serkan Karatosun kardeşimin çalışmasını duyduğumuzda, Elazığ'da modern süt çiftliğini hayata geçiren Fethiye Polat'ın azmini gördüğümüzde, Kastamonu Şenpazar ilçesinde kurduğu güneş enerjisi tesisiyle tüm ilçenin enerjisini karşılayan Aysel Bakır kardeşimizin cesaretini izlediğimizde, hangi birimiz mutlu olmuyor, hangi birimiz gurur duymuyoruz" dedi.

'İŞ ADAMLARI KIRSALDA YATIRIMA TEŞVİK EDİLİYOR'

MÜSİAD'ın 11 binden fazla üyesi ve temsil ettiği 60 bine yakın işletme ile 81 ilde ve 92 farklı ülkedeki 222 noktadaki temsilciliği ile Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bu protokol sayesinde MÜSİAD üyesi yatırımcılara ulaşılarak, kırsalda yatırıma geçmelerine katkı sağlanacağını belirtti. Bakan Pakdemirli "Bakanlığımızın birimi olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vasıtasıyla, MÜSİAD üyelerine IPARD kapsamında eğitimler vereceğiz. Proje hazırlamadan, uygun yatırımlara, yatırıma ihtiyaç duyulan sektörlerden, sağlanacak hibelere kadar her konuda detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Başvuru çağrı ilanları yayınlandığında, MÜSİAD üyelerini hızlıca bilgilendireceğiz. Kısacası, üretici, yatırımcı gelip, Bakanlığın kapısında beklemeyecek, hangi bilgiyi nereden alacağım diye dönüp durmayacak. Biz üreticinin ayağına gideceğiz. Biz yatırımcının peşinden koşacağız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'ın IPARD kapsamında, doğru ve ehil yatırımcıyı bulma noktasında katkı sağlayacağını da belirten Pakdemirli, "Doğru yatırım, ehil yatırımcıdan geçer. Ehil yatırımcı, üretimde devamlılık, istihdamda artış getirir. O nedenle, MÜSİAD ile yapacağımız bu işbirliği protokolünü çok önemsiyoruz. Amacımız aynı yerden, aynı dilden geçiyor. Kırsala daha çok yatırım, daha çok istihdam, sürdürülebilir üretim, artan gelir" şeklinde konuştu.

'83 MİLYONLUK DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI'

Bakan Pakdemirli, ayrıca IPARD kapsamında yeni başlayan bir yaklaşım olan, 'LEADER-Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması' hibe programı kapsamında başvuru çağrısına çıkıldığını açıklayarak, "İşte bugün, toplam, 13 milyon avro, yani 83 milyon TL'lik başvuru çağrısına çıkıyoruz" diye konuştu. LEADER uygulamasının ilk etapta, Ankara, Amasya, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa'da uygulanacağını belirten Pakdemirli, projenin 2020 yılından itibaren diğer IPARD illerinde de yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti. Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.