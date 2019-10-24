Son Dakika Haberleri: Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını
Son Dakika Genel Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

47 dakika önce

Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akınıANKARA - Ankara'da 18 Ekim'de başlayan kitap fuarı,yoğun ilgi görüyor.

Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

ANKARA - Ankara'da 18 Ekim'de başlayan kitap fuarı,yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayınevinin katıldığı dev kitap fuarı, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ankara Kitap Fuarı, günlerdir binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İlginin yoğun olduğu fuarda her yaş gurubuna hitap eden kitapları bulmak mümkün olurken, geçmişin izlerini taşıyan kitaplar da Sahaf stantlarında meraklılarıyla buluşuyor. Her gün farklı bir yazarın okuyucuyla buluştuğu fuarda yazarlar söyleşileriyle fuarı renklendiriyor 265 yayın evinin katıldığı dev fuar, 27 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Fuarı ziyaret eden vatandaşlar ise, geçen yıla oranla bu yıl kitapların daha indirimli olduğunu belirtti.

Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını

Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Feyza Gümüşlüoğlu'nun yeni kitabı 'Körfez'den Notlar' satışta Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 19:04:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Kitap Fuarına ziyaretçi akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]