Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. - Son Dakika

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Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.
6 saat önce
Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, bina boşaltılıyor. - ANKARA
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