Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. - Son Dakika

Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.

6 saat önce

Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.

Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı., System.String[]

Ankara Kızılay'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, bina boşaltılıyor. - ANKARA

İtfaiye, Kızılay, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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