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Son Dakika Güncel Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım

Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım

6 saat önce

Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı vatandaşlarla doldu taştı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım, System.String[]

Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı vatandaşlarla doldu taştı. Saat 09.05'te siren sesleriyle vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.


Çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Hatay'dan gelen bir Bisikletçiler Kulübü, Kızılay Meydanı'nda gösteri sürüşü yaparken Mersin'in Silifke ilçesinden gelen gençler de İstiklal Marşı'nı okudu.


Manisa'dan Ankara'ya gelen Yorgancıoğlu ailesi, küçük bebeleri Uygar ile ilk 10 Kasım Anma günleri olduklarını belirterek kutlamalar için geldiklerini ve Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra tekrar Manisa'ya döneceklerini kaydetti.


Elazığ'dan gelen Seher Yıldız ise çok hüzünlü olduğunu ve her 10 Kasım'da Ankara'ya geldiklerini söyledi.


İstanbul'dan gelen Murat Çakır ile arkadaşı Huzeyfe Atıcı, bugün için Ankara'ya geldiklerini ve Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ifade etti. 2 genç de Ankara'yı çok sevdiklerini ve her 10 Kasım'da Ankara'ya geldiklerini söyledi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılay, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:09 Kaynak: İHA
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