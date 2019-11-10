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Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım

7 saat önce

Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 KasımANKARA - Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı vatandaşlarla doldu taştı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım

ANKARA - Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı vatandaşlarla doldu taştı. Saat 09.05'de siren sesleriyle vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Kalabalık saat 09: 05'de çalan sirenle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Hatay'dan gelen bir Bisikletçiler kulübü Kızılay Meydanı'nda gösteri sürüşü yaparken, Mersin'in Silifke ilçesinden gelen gençler ise İstiklal Marşı'nı okudu.

Manisa'dan Ankara'ya gelen Yorgancıoğlu ailesi, küçük bebeleri Uygar ile ilk 10 Kasım Anma günleri olduklarını belirterek kutlamalar için geldiklerini ve Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra tekrar Manisa'ya döneceklerini belirtti.

Elazığ'dan gelen Seher Yıldız ise çok hüzünlü olduğunu ve her 10 Kasım'da Ankara'ya geldiklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Murat Çakır ile arkadaşı Huzeyfe Atıcı, bu gün için Ankara'ya geldiklerini ve Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirtti. Ankara'yı çok sevdiklerini ve her 10 Kasım'da Ankara'ya geldiklerini söyledi.

Ankara Kızılay Meydanı'nda 10 Kasım

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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