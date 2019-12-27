Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika

Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını

6 saat önce

ANKARA Kızılay Meydanı'nda, içerisinde yolcuları bulunan Büyükşehir Belediye'sine ait halk otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını, System.String[]

ANKARA Kızılay Meydanı'nda, içerisinde yolcuları bulunan Büyükşehir Belediye'sine ait halk otobüsü, motor kısmından alev aldı. Otobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kızılay- Aydınlıkevler seferini yapan 06 BE 7981 plakalı 413 numaralı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, Güvenkpark'taki durakta yolcu aldığı sırada motorunda meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Yangını fark eden şoför, yolcuları otobüsten indirerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yakınlardaki trafik polisleri bulvarı araç trafiğine kapatıp bölgede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili otobüste incelemede bulundu. Bir süre araç trafiğine kapatılan bulvar, çalışmaların ardından tekrar açıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:18 Kaynak: DHA
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