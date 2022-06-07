Ankara KKTC'ye 'baskı rejimi'ni ihraç etme yolunda - Son Dakika
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Ankara KKTC'ye 'baskı rejimi'ni ihraç etme yolunda

07.06.2022 10:44

M. Kaan Kurtuluş ve Barçın Yinanç, Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.

M. Kaan Kurtuluş ve Barçın Yinanç, Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lider Nikos Anastasiadis'in mektup yoluyla gönderdiği 'Güven Yaratıcı Önlemler' önerilerine "Samimiyetini kanıtlamalı" yanıtını verdi.

KKTC'nin Maraş'ı yerleşime açma isteğinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 'telaşla' karşılandığını ifade eden T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin masaya koyduğu teklifler Türk tarafının kabul edebileceği özellikler taşımıyor. Çünkü bir takım kulplar var bu önerilerin altında. Örneğin, Ercan Havalimanı açılsın ama Rum tarafı olarak bütün adanın hava kontrolünü ben alayım. Onun dışında bir takım maddelerde Türk tarafının kabul edemeyeceği detaylar da var" dedi.

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Kaynak: DailyMotion.com

Barçın Yinanç, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara KKTC'ye 'baskı rejimi'ni ihraç etme yolunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara KKTC'ye 'baskı rejimi'ni ihraç etme yolunda - Son Dakika
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