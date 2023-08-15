Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇEKİMLER KAMUOYUNDA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Kocatepe Camii'nde gerçekleştirilen çekim ve yapılan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çekimleri gerçekleştirenlerin yönetmen Bilal K. ile kadın model Ezgi. C olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin ardından Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.