Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 18:01

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili gözaltına alınan yönetmen ve kadın model, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇEKİMLER KAMUOYUNDA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Kocatepe Camii'nde gerçekleştirilen çekim ve yapılan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çekimleri gerçekleştirenlerin yönetmen Bilal K. ile kadın model Ezgi. C olduğu belirlendi.

Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu.

Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin ardından Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kaynak: İHA
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Yönetmen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocatepe Camii'nde infial yaratan çekimle ilgili yönetmen ve model serbest bırakıldı - Son Dakika


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