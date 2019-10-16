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Son Dakika Güncel Ankara komandolar, milli sporculara selam gönderdi

Ankara komandolar, milli sporculara selam gönderdi

44 dakika önce

Komandolar, milli sporculara selam gönderdiBarış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, cimnastik ve boksta şampiyon olan sporcular ile A Milli Futbol Takımı oyuncularına Tel Abyad'dan selam gönderdi.

Komandolar, milli sporculara selam gönderdi

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, cimnastik ve boksta şampiyon olan sporcular ile A Milli Futbol Takımı oyuncularına Tel Abyad'dan selam gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların milli sporcular için hazırladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. "Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla paylaşılan videoda, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan İbrahim Çolak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde şampiyon olan Busenaz Sürmeneli ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı verirken çekilen fotoğrafları yer aldı. Komandolar, "Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selem olsun" ifadeleriyle milli sporculara selam gönderdi.

Ankara komandolar, milli sporculara selam gönderdi

A Milli Futbol Takımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
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Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi
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