Ankara komandolar, tel abyad'da teröristlere ait tünelleri kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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Ankara komandolar, tel abyad'da teröristlere ait tünelleri kullanılamaz hale getirdi
6 saat önce
ANKARA Komandolar, Tel Abyad'da teröristlere ait tünelleri kullanılamaz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
ANKARA Komandolar, Tel Abyad'da teröristlere ait tünelleri kullanılamaz hale getirdi
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