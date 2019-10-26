Ankara konserleri

Kerki Solfej'in organizasyonluğunu üstlendiği Ankara Congresium konserleri kapsamında Sertab Erener, Mor ve Ötesi, Mabel Matiz, Zülfü Livaneli, Erol Evgin ve Sıla sahneye çıkacak ve sevilen şarkılarını başkentliler için söyleyecek. Konser serisinin startını 8 Kasım akşamı Sertab Erener verecek. Finali ise 14 Aralık'ta Sıla yapacak.