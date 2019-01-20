Son Dakika Haberleri: Ankara Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Polis Aracına Çarptı: 3 Kişi Ağır, 1 Polis Memuru Hafif Yaralı

Ankara Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Polis Aracına Çarptı: 3 Kişi Ağır, 1 Polis Memuru Hafif Yaralı

57 dakika önce

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımdaki ağaca ardından 2 polis aracına çarpması sonucu 3 kişi ağır, 1 polis memuru hafif yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımdaki ağaca ardından 2 polis aracına çarpması sonucu 3 kişi ağır, 1 polis memuru hafif yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişinin kurtarılma anları anbean kameralara yansıdı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhiye istikametine seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 06 LRV 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarpıp takla atarak park halindeki 2 polis aracına çarptı. Kaza sonucu Furkan Emre B., Ömer Faruk U. ve İlhan Mehmet Ö. takla atan aracın içerisinde sıkışırken, bir polis memuru da hafif yaralandı.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN ADETA ZAMANLA YARIŞTI

Diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. İtfaiye, sağlık ve UMKE ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişi ile hafif yaralanan polis memuru ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

ATATÜRK BULVARI 1 SAAT ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, bulvarı araç trafiğine kapattı. Yapılan çalışmaların ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatılan bulvar, tekrar araç trafiğine açıldı. Polis, kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:45 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, 3. Sayfa
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