Ankara-Konya kara yolunda denetimler sürüyor - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, Ankara-Konya- Kırıkkale yolunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara-Konya-Kırıkkale yolunda kurulan kontrol noktasında durdurulan araçlar denetlenerek, sürücü ve yolcuların evrak kontrolü, seyahat izin belgeleri ve GBT sorgusu yapılıyor.
Ekipler sürücü ve yolcuları maske, mesafe ve hijyen tedbirleri noktasında uyararak, bilgilendirmelerde bulunuyor.
Kaynak: AA
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