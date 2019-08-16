Son Dakika Haberleri: Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı
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Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı

1 saat önce

Ankara-Konya kara yolunda aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara- Konya kara yolunda aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Karahamzalı mevkisinde Mustafa Y'nin kullandığı 06 DNU 23 plakalı otomobile, Ferhat B. yönetimindeki 33 YH 900 plakalı yolcu otobüsü arkadan, Mustafa Y'nin kullandığı otomobil ise Sinan E'nin kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan anne Zehra Y. ve çocukları Eyüp, Halime ve Medine Y. ile otobüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine ve diğer hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Eyüp, Halime ve Medine Y'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:17 Kaynak: AA
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