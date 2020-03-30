Ankara-Konya kara yolunda koronavirüs denetimi yapılıyor - Son Dakika

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Ankara-Konya kara yolunda koronavirüs denetimi yapılıyor
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara-Konya kara yolunda polis ekiplerince denetim yapılıyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara-Konya kara yolunda polis ekiplerince denetim yapılıyor.
Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun geçtiği ilçe merkezinde denetim noktası oluşturdu.
24 saat esasıyla görev yapan ekipler, durdurdukları araçlarda evrak kontrolü ve GBT sorgusu yapmalarının yanı sıra özel otomobiliyle seyahat edenlerin vücut ısılarını da ölçüyor.
Kontrollerde Ankara'nın Bala ilçesinden seyahat eden 65 yaş üstü kişiye 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
Devam eden uygulamada polis ekiplerince, araç sürücüleri evde kalmaları konusunda uyarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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