Son Dakika Haberleri: Ankara-Konya yolunda tır devrildi
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Ankara-Konya yolunda tır devrildi

48 dakika önce

Ankara-Konya karayolunda kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Ankara-Konya yolunda tır devrildi, System.String[]

Ankara- Konya karayolunda kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya karayolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi.

Üzerinde yük bulunmayan Serdar Çalış'ın idaresindeki 34 JPB 89 plakalı tır seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Çalış hafif yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara-Konya karayolunda trafik ekipleri araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

Devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ankara, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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