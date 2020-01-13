Ankara korkutan kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara korkutan kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Ankara korkutan kaza: 7 yaralı

7 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde biri dolmuş minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ankara korkutan kaza: 7 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde biri dolmuş minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 06 J 1603 plakalı dolmuş minibüsü süratli ilerliyordu. Bu sırada Altın Park Caddesi'nden Çevreli Caddesi kesimine çıkan 06 DT 8824 plakalı cip ile dolmuş çarpıştı. Kaza esnasında dolmuş, görgü tanıklarının ifadelerine göre 06 RED 71 plakalı lüks araca da arkadan vurdu. Gürültüyle irkilen çevre esnafı ve vatandaşlar olayı görür görmez yardım etmek için seferber oldu. İlk olarak minibüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri çağrıldı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar Ankara'da çeşitli hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


Trafiğin bir süre durduğu caddede trafik polisleri kontrollü bir şekilde ulaşımı sağladı. Meraklı vatandaşlar olan biteni dikkatli gözlerle izledi. Kimileri de fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. - ANKARA

Altındağ, Çevreli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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